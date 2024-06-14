В России разработают квантовый инфракрасный микроскоп

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) приступили к разработке первого в России квантового инфракрасного микроскопа, который позволит изучать материалы в инфракрасном спектре с высокой точностью.

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Старший научный сотрудник лаборатории «Квантовая инженерия света» ЮУрГУ Анна Патерова сообщила, что новый прибор будет обладать улучшенными характеристиками по сравнению с традиционными аналогами.

Проект получил финансирование в размере 30 млн рублей за счет победы в конкурсе мегагрантов, организованном Минобрнауки России. По словам ученой, новый микроскоп будет особенно полезен для обнаружения утечек газов и других прикладных задач в фармацевтике, медицине и промышленности.

Анна Патерова отметила, что в лаборатории ЮУрГУ уже начались работы, направленные на создание и настройку инновационного оборудования, необходимого для исследований в инфракрасной области спектра.