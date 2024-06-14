Телескоп запечатлел похожую на карпа туманность

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) получили снимки далекой звездной туманности Gum 3, сделанные с помощью телескопа VLT в чилийской пустыне Атакама. Красочное межзвездное облако оказалось похожим гигантского японского карпа кои, известного своей яркой расцветкой. Ученые обыграли эту особенность, назвав структуру «кои-смической рыбой», сообщается на официальном сайте ESO.

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Туманности могут образоваться остатков вещества после взрыва сверхновой, или из плотных областей газа и пыли, где гравитация стягивает материал вместе, образуя новые звезды. Они излучают свет с различными длинами волн.

Gum 3 расположена в 3,6 тыс. световых лет от Земли в Большого пса. Эта область считается звездной колыбелью, окруженной молодыми звездами. Светила испускают мощное излучение, заставляющие межзвездный газ светиться и образовывать причудливые узоры и формы, из-за чего кажется, что туманность стала похожа на рыбу.