Как работают AirTag и кому могут пригодиться беспроводные трекеры

AirTag — миниатюрные Bluetooth-трекеры, которые позволяют не терять личные предметы. Портал howtogeek.com рассказал, что нужно знать о них и кому они могут пригодиться в повседневной жизни.

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Что такое Apple AirTag

AirTag — это маленький, легкий, беспроводной трекер размером примерно с монетку, который можно прикрепить к небольшим предметам или положить в сумку. Он позволяет отслеживать местоположение ваших вещей через сервис «Локатор». Трекер работает от встроенной, но заменяемой батареи, которую нельзя подзаряжать — лишь менять примерно раз в год.

Акселерометр внутри AirTag определяет движения трекера, а встроенный динамик проигрывает звук, чтобы вы могли найти его. AirTag защищен от влаги, воды и пыли, а также выдерживает погружение под воду на глубину до одного метра в течение 30 минут.

AirTag сопрягается с iPhone или iPad точно так же, как любой другой беспроводной гаджет Apple. Однако подключение трекера поддерживают только устройства на базе iOS и iPadOS не старше версии 15.4. После подключения AirTag появится в качестве одного из предметов в сервисе «Локатор».

Кому подойдут AirTag

AirTag может пригодиться тем, кто склонен терять личные предметы и хочет обезопасить себя на всякий случай. Трекер можно прикрепить к ключам, положить в бумажник или бардачок машины, а также подцепить к велосипеду. Он позволяет отслеживать даже перемещения животных, не говоря уже о других творческих применениях. Например, его можно использовать в качестве инструмента от воров, прикрепив к какому-нибудь ценному электронному устройству.