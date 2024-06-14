Ученые доказали безопасность метода для очистки водоемов

Ученые из Санкт-Петербургского исследовательского центра РАН и китайского Университета Вэньчжоу доказали, что очистка водоемов омагничиванием безопасна для живых организмов. Об этом сообщает ТАСС.

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Заведующий петербургской лабораторией биоэлектронных методов Сергей Холодкевич рассказал, что омагничивание подразумевает обработку воды физическим магнитным полем. Этот метод позволяет избавить водоемы от сине-зеленых водорослей (цианобактерий). Некоторые из них выделяют токсины, которые могут быть опасны для животных и человека, а массовое размножение цианобактерий может привести к значительному снижению кислорода в водоеме и негативно повлиять на другие живые организмы.

Профессор университета Вэньчжоу Эльчин Халилов предложил добавлять в водоемы воду, на которую предварительно воздействовали магнитным полем. В итоге он получил патент на технологию очистки воды от цианобактерий.

Ученым было важно понять, безопасен ли этот способ для многоклеточных живых организмов. Исследователи из Петербурга проверили это, используя собственную технологию. Она оценивает адаптацию животных ко внешним воздействиям, измеряя скорость восстановления фоновой частоты их сердечных сокращений. В экспериментах, которые проводились в аквариуме с непрерывно аэрируемой водой, использовались красные болотные раки Procambarus clarkii.

«Проведенный эксперимент наглядно продемонстрировал, что омагниченная вода не оказала на тестируемое животное ни острого, ни хронического воздействия», - подчеркнул Холодкевич.



Он заявил, что применение омагниченной воды избирательно уничтожает токсичные водоросли. В дальнейшем ученые из России и Китая планируют эксперименты с водой из природных акваторий двух стран.