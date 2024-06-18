Как подключить ноутбук к телевизору: инструкция

Плюс ноутбуков в том, что их можно легко подключать к телевизору для просмотра фильмов, игр, фотографий и прочего контента на большом экране. Или даже использовать ТВ в качестве второго монитора. Портал howtogeek.com рассказал, что нужно для подключения ноутбука к телевизору.

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Подключение ноутбука через кабель

Самый популярный способ подключения современных ноутбуков к ТВ — это HDMI, цифровой стандарт, передающий звук и картинку одновременно. Протокол HDMI 2.0b обладает достаточной пропускной способностью для разрешения 4К при частоте обновления в 60 Гц (с сигналами HDR). Новые HDMI 2.1 и старше поддерживают 4К в 120 Гц или 8К в 60 Гц.

Большинство новых телевизоров поддерживают подключение только через HDMI — они отказались от устаревших стандартов соединения, которыми пользовались VCR-проигрыватели и ранние домашние консоли. Хорошая новость в том, что HDMI широко распространен: почти все ноутбуки имеют либо полноценный разъем, либо порт Micro HDMI. Хотя при наличии последнего понадобится переходник на обычный HDMI.

Если ноутбук не имеет разъема HDMI, то потребуется переходник USB-C на HDMI. Например, он нужен для старых моделей MacBook, которые во многом полагались на донглы вместо традиционных портов. Apple поменяла свою политику в линейке MacBook Pro 2021 года, однако владельцам MacBook Air все равно необходим адаптер.

Еще один достаточно популярный вариант подключения — это разъем VGA. Он был своего рода предшественником HDMI, который использовался для подключения компьютерных мониторов. Но на современных устройствах он больше не встречается — это опция исключительно для старых телевизоров.

Для подключения по VGA вам понадобится переходник HDMI на VGA или универсальный USB-C адаптер. Но помните, что этот стандарт передает только видео: для подключения звука вам понадобится отдельный кабель.

Настройки экрана ноутбука

После подключения ноутбука к ТВ не забудьте поменять настройки экрана — разрешение, ориентацию и позицию. На Windows это делается в меню «Панель управления» — «Система» — «Дисплей». Если вы не видите телевизор в списке экранов, нажмите «Обнаружить» и подождите. После этого настройте позиционирование.