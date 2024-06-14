Секретный китайский космический корабль захватил спутник

Секретный китайский многоразовый космический корабль осуществил серию маневров по сближению со меньшим спутником, который он, вероятно, захватил. Об этом пишет SpaceNews.

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Издание ссылается на нидерландского эксперта Марко Лангбрука, согласно которому 8 июня материнский корабль и дочерний спутник могли настолько сблизиться, что речь может идти о захвате первым второго.

К аналогичным выводам пришел эксперт Джонатан Макдауэлл.

Издание напоминает, что во время своего второго полета (в 2022-2023 годах) китайский корабль выполнил минимум две операции сближения (вероятно, захвата) с дочерним спутником.

В мае издание сообщило, что от секретного китайского космического корабля отделился неизвестный объект. Объекту неизвестного назначения присвоен номер 59884 (2023-195G). Его отсоединение от материнского корабля произошло 24 мая.