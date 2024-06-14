Нейросети Kandinsky исполнилось два года

Пользователи нейросети Kandinsky создали более 600 млн изображений с того момента, как Сбер два года назад презентовал разработку широкой аудитории. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

© Нейросеть Kandinsky

Нейросеть Kandinsky для генерации изображений по текстовому описанию на русском языке была создана объединеннjq командой исследователей и инженеров из Sber AI и SberDevices при поддержке ученых из Института AIRI.

Kandinsky стал продолжением нейросети ruDALL-E, представленной в ноябре 2021 года. Тогда это была одна из первых в мире моделей генерации изображений по тексту. Сбер дообучил эту модель на 200 млн качественных изображений, снабженных текстовыми русскоязычными описаниями. Новую нейросеть назвали в честь русского художника-абстракциониста и теоретика изобразительного искусства Василия Кандинского.

На сегодня линейка Kandinsky представлена тремя семействами моделей генерации изображений по тексту. Также компания разработала семейство моделей Kandinsky Video для генерации полноценных видео по тексту.

Модель может понимать отечественный культурный код и создавать, например, изображения в стиле гжели или хохломы.

Помимо генерации изображений по тексту модели Kandinsky умеют редактировать изображения – дорисовывать, исправлять, а также смешивать стилизовать и замять объекты.

Модель Kandinsky 2.1 стала одним из самых быстрорастущих сервисов в мире —за 4 дня после ее релиза 4 апреля 2023 года аудитория нейросети превысила 1 млн уникальных пользователей.

В прошлом году Kandinsky 2.2 заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии AI-ресурса Hugging Face.

По словам старшего вице-президента, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрея Белевцева, за два года команда проекта проделала колоссальную работу, сократив время генерации почти в 10 раз, повысив качество работы модели и научив нейросеть создавать анимации и видео.

«Теперь это полноценный многофункциональный сервис, который дает человеку возможность раскрыть свой творческий потенциал: стать художником или режиссером и реализовать задуманное», — сказал Белевцев.



Он заявил, что задача компании — сделать так, чтобы Kandinsky становился еще функциональнее, проще и эффективнее.