Названа стоимость Poco F6 Pro в России

Представленные в конце мая смартфоны Poco F6 и F6 Pro готовятся к выходу на российском рынке. Информацию о стоимости новинок на сайте DNS обнаружил портал Mobiltelefon.

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Согласно источнику, модель Poco F6 будет представлена в России в двух версиях — с хранилищем на 256 и 512 ГБ, которые будут продавать за 45 и 51 тыс. руб. соответственно. Более мощный Poco F6 Pro будет предлагаться в трех модификациях — с 256, 512 ГБ и 1 ТБ памяти, которые будут предлагаться за 62, 66 и 76 тыс. руб. соответственно.

Однако стоит учитывать, что на старте китайские смартфоны предлагаются со скидками в честь начала продаж, поэтому в первые недели устройства будут немного дешевле.

Poco F6 и F6 Pro отличаются друг от друга как по техническим характеристикам, так и по дизайну, но за производительность обеих моделей отвечают чипы Qualcomm. В первом случае — это Snapdragon 8s Gen 3, тогда как Poco F6 Pro предлагает флагманский прошлогодний чип Snapdragon 8 Gen 2.

Дата начала продаж новинок в России пока не раскрывается, но, судя по появлению их страниц на сайте ритейлера, релиз ожидается уже в этом месяце.