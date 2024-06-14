Не только гаджеты. Huawei переключилась с технологий на говядину

Технологическая китайская компания Huawei стала крупнейшим импортером говядины на родине. Об этом сообщает портал Tom's Hardware со ссылкой на китайские СМИ.

© Газета.ру

В СМИ предположили, что переориентация на импорт продовольственных товаров является прямым следствием санкций США, которые ограничивают возможности Huawei на международной арене. В поисках альтернативных путей поддержания своего бизнеса компания начала принимать продукты в качестве оплаты за экспортируемое телекоммуникационное оборудование.

Для реализации этих продуктов на внутреннем рынке был создан специализированный бренд Mossel и запущен одноименный онлайн-магазин, где можно купить чилийский лосось, новозеландскую треску, креветки и ряд других продуктов.

Выбор в пользу натуральной оплаты также обусловлен экономической нестабильностью в некоторых странах. Например, с 2022 года во многих странах Латинской Америки практически не осталось долларов и юаней для закупок импортного оборудования, из-за растущей инфляции в Аргентине Huawei решила обеспечить стабильность своих доходов не за счет местной валюты, а товарного эквивалента.