Эксперт объяснил указ Путина об отказе от иностранных средств киберзащиты

Новый запрет Владимира Путина на использование иностранных средств кибербезопасности продиктован желанием правительства ограничить в стране популярность зарубежных VPN-сервисов. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на руководителя направления по работе с регуляторами группы компаний Swordfish Security Альбину Аскерову.

© Газета.Ru

По мнению Аскеровой, указ является реакцией на действия компаний, использующих недружественное программное обеспечение в формате сервиса, тем самым формально обходя указ, подписанный в мае 2022 года.

В свою очередь аналитики из компании Angara Security считают, что мера президента расширяет список ограничений для российских госорганизаций. Ограничения распространяются на использование международных репозиториев открытого кода, облачных сервисов и технологий. До 1 января 2025 года импортозамещение должно быть завершено, и официальная позиция исключает возможность для отсрочки.

В четверг, 13 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о расширении мер по обеспечению информационной безопасности России. Согласно новому указу, государственным органам, стратегическим и системообразующим организациям страны запрещено использовать сервисы информационной безопасности и услуги из недружественных государств с 1 января 2025 года.