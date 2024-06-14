Стоимость самого мощного iPhone рекордно опустилась в России

Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России на 40%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

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Вышедший осенью самый мощный и дорогой смартфон Apple 2023 года предлагался изначально в российских магазинах за 189-200 тыс. руб. Однако спустя почти девять месяцев iPhone 15 Pro Max начали продавать в России дешевле 115 тыс. руб. Разница по сравнению с первоначальной стоимостью теперь составляет 40%, а в некоторых отдельных случаях даже больше.

iPhone 15 Pro Max получил прочный титановый корпус, мощный флагманский процессор Apple A17 Pro, разъем USB-C, программируемую кнопку действия, а также тройную камеру, состоящую из основного датчика на 48 Мп, ультраширокоугольного с разрешением 12 Мп и перископического телеобъектива на 12 Мп с пятикратным приближением.

В отличие от базовых номерных моделей, эта благодаря производительному «железу» способна запускать портированные с ПК игры, среди которых полноценные выпуски Resident Evil 4 и Village, а также Death Stranding и Assassin's Creed Mirage.