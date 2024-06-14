Продажи новых iPad Pro и Air в России удивили аналитиков

Продажи новых моделей iPad Pro и Air превзошли показатели предыдущих моделей в три раза по количеству и в шесть раз по стоимости. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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Предзаказ длился с 15 мая по 13 июня. Самую большую популярность получила модель iPad Air, на которую пришлось 52% от всех предзаказов. iPad Pro собрал 48% предзаказов.

Более 60% клиентов выбрали варианты с Wi-Fi-модулем. Модели с объемом памяти 128 ГБ и 256 ГБ составили 40% от всех предзаказов. Более 70% покупателей остановились на 11-дюймовых устройствах.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ноябрьска (ЯНАО), Екатеринбурга и города Октябрьский (Республика Башкортостан) проявили наибольший интерес к новинкам.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов связывает резкий рост предзаказов после презентации Apple 11 июня с анонсом искусственного интеллекта и новыми возможностями, которые получат пользователи iPad.

В сети МТС iPad Air и Pro образца 2024 года продаются по цене от 80 тыс. руб. и от 134 тыс. руб. соответственно.