В России взлетел спрос на пленочные фотоаппараты

В России наблюдается всплеск популярности пленочных фотоаппаратов. За последний год продажи данного типа фототехники значительно выросли. Лидерами по росту продаж стали японские бренды Olympus (+25,8%), Yashica (+25,7%) и Nikon (+21%). Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета классифайда «Авито», копия которого имеется в распоряжении редакции.

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Olympus возглавил рейтинг, средняя стоимость фотоаппаратов этой марки весной 2024 года составила 8,6 тыс. руб. Yashica занял второе место, средняя цена – 18,2 тыс. руб. Третьим лидером стал Nikon, средняя цена которого составила 16,5 тыс. руб.

Konica Minolta и Canon также показали хорошие результаты, их продажи выросли на 20% и 12% соответственно. Средние цены на них составляют 7,3 тыс. руб. и 9 тыс. руб. соответственно.

Фотоаппараты Fujifilm, Polaroid и Kodak также стали более востребованными, их продажи выросли на 10%, 9% и 7%. Средние цены на них – 8,2 тыс. руб., 2,5 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб.

Хотя японские бренды стали лидерами по росту продаж, самой популярной маркой пленочных камер в России остается «Зенит», он занимает 13% всех покупок на Авито и продается в среднем за 2,3 тыс. руб.

В числе любимых брендов также есть Fujifilm (доля 9,5%), Olympus (доля 9%), Polaroid (доля 8%) и Kodak (доля 7%).

Аналитики Авито отметили, что ранее наблюдалось увеличение интереса пользователей к аналоговым носителям и проигрывателям, продажи которых выросли на 48% в 2023 году. При этом продажи грампластинок выросли в два раза год к году.