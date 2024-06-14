Маск поделился планами на человекоподобных роботов Tesla

Заводы Tesla скоро будут оснащены несколькими тысячами человекоподобных роботов Optimus. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы автомобильной компании Илона Маска, которое он сделал на ежегодном собрании акционеров в Остине, штат Техас. По словам Маска, уже в следующем году более тысячи, а возможно, несколько тысяч роботов Optimus будут работать на предприятиях Tesla.

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Маск выразил уверенность в том, что уровень автономности роботов-гуманоидов можно значительно улучшить, предоставив им возможность приобретать новые навыки, смотря видео, подобно тому, как это делают люди. Он также отметил, что роботам Optimus следующего поколения будет достаточно получить устное задание или увидеть демонстрацию действия, чтобы выполнять аналогичные задачи.

Робот Optimus был впервые представлен Маском в августе 2021 года. Согласно первоначальному проекту, он должен был быть ростом с человека, обладать способностью поднимать грузы массой около 20 кг и помогать людям в выполнении повседневных задач. В октябре 2022 года Маск продемонстрировал первый прототип Optimus, который вышел на сцену и помахал зрителям, а также показал видео, на котором робот поливал цветы.

На последнем собрании акционеров Маск пообещал, что его роботы в ближайшее время смогут играть на пианино.