Ученые научились определять самых потных коров

Американские ученые-зоотехники из Университета штата Флорида нашли способ адаптировать коров к потеплению климата, выбирая и разводя животных с лучшим потоотделением. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Animal Science and Biotechnology (JASB).

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Изменение климата затрудняет разведение крупного рогатого скота, поэтому крайне важно разводить крупный рогатый скот, лучше приспособленный к более жаркому и продолжительному лету, объяснила руководитель проекта, профессор Ралука Матееску. По ее словам, коровы выделяют около 85% тепла.

«Тепловой стресс является главной угрозой продовольственной безопасности. Тепловой стресс влияет на рост, производство и воспроизводство крупного рогатого скота», — отметила Матееску.



В ходе исследования команда проанализировала более 2,4 тыс. особей коров породы брангус, представляющих собой гибрид пород брахман и ангус. Специалисты взяли у животных образцы биопсии кожи, определив способность коров переносить жару за счет потоотделения.

Результаты показали, что умеренные различия в способности потеть являются генетическими. Поэтому фермеры могут выбирать более потный скот на основе генетических маркеров и использовать его для создания новых стад с повышенной жароустойчивостью.