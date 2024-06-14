Ученые обнаружили самую далекую и старую сверхновую во Вселенной

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружила самую далекую и древнюю сверхновую в известной Вселенной. Как показали наблюдения, звезда взорвалась около 12 млрд лет назад или через 1,8 млрд лет после Большого Взрыва. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

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Ученые нашли следы давнего космического катаклизма, используя данные программы расширенного глубокого внегалактического исследования телескопа «Джеймс Уэбб» (JADES).

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В ходе проекта орбитальная обсерватория снимала один и тот же участок неба с интервалом в один год. Глядя на новые точки света, которые появлялись и исчезали, специалисты идентифицировали 80 сверхновых.

После обнаружения взрывов чрезвычайно далеких звезд, астрономы будут рассматривать каждый эпизод более внимательно, чтобы определить точные дистанции и содержание металлов.

Это позволит исследователям оценить условия ранней Вселенной и лучше разобраться в истории ее эволюции, поскольку древний космос значительно отличался от своего нынешнего состояния.

Ранее ученые выяснили, что миллионы лет назад Землю могло на время заморозить газопылевое облако из внешнего космоса.