Роскомнадзор предлагает запретить голосовые звонки через мессенджеры

Около 250 млн звонков с подменных помогла заблокировать система "Антифрод" в 2024 году. Об этом рассказал "РГ" начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин. Расширить контроль предполагается при помощи "белых списков" с номерами для звонков из-за границы и ужесточения ответственности мессенджеров.

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Один из распространенных способов телефонного мошенничества - звонки с подменных номеров. Людям звонят злоумышленники и представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов, государственных служб. Номер, с которого звонят мошенники, как правило, не вызывает подозрений и может полностью повторять реальный номер банка или госучреждения. Для борьбы с этим явлением была создана система "Антифрод", которая в связке с подключившимися к ней операторами связи должна выявлять и предотвращать вызовы с подменных номеров.

Максим Александрович, сколько звонков с подменных номеров вывил "Антифрод" в 2024 году? И какова статистика системы за все время работы?

Максим Прыткин: Система работает с 2022 года. За все время работы она помогла заблокировать более 1 млрд таких звонков, при этом, за первые 4 месяца 2024 года - предотвратила 248 млн вызовов.

Как можно оценить динамику? Число мошеннических звонков такого типа растет или падает? На ПМЭФ-2024 была озвучена сумасшедшая цифра - до 20 млн мошеннических звонков разных типов в сутки.

Максим Прыткин: Это число растет, но растет в том числе и по мере присоединения к системе операторов связи. Так, в феврале 2024 года "Антифрод" выявил 52 млн звонков с подменных номеров, в марте - 56 млн, в апреле - 70 млн таких вызовов.

Сколько операторов сейчас подключены к системе?

Максим Прыткин: К системе "Антифрод" подключены 1099 операторов связи. Их общая номерная емкость составляет 97,48%. Всего в России 1166 операторов связи, которые должны верифицировать вызовы в системе "Антифрод", как того требует законодательство. Пока подключились не все, но эта работа скоро будет завершена.

Сколько операторов оштрафовали за нарушение сроков подключения к системе? И на какую сумму?

Максим Прыткин: Согласно ст. 13.2.1 КоАП РФ сумма административного штрафа за нарушение сроков подключения к "Антифроду" составляет до 1 млн рублей. Суды назначили штрафы в отношении 88 операторов связи. Их общая сумма составляет 27,5 млн рублей.

Вышла ли система "Антифрод" уже из тестового режима? Ранее предполагалось, что она будет полноценно запущена в первом квартале 2024 года.

Максим Прыткин: Создание системы завершится в декабре 2024 года. На сегодняшний день реализован набор функций, обеспечивающих верификацию звонков для блокировки вызовов с подменой номера. Полноценно система заработает, когда к ней подключатся все операторы связи.

Не так давно возникла инициатива о создании единой платформы по противодействию мошенничеству. Об этом говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и подтверждал глава Минцифры Максут Шадаев. Теперь еще обсуждается и возможность подключения к ней маркетплейсов. Может ли это быть реализовано на базе вашей платформы?

Максим Прыткин: Мы приветствуем любые инициативы, направленные на противодействие фроду и готовы прорабатывать варианты дальнейшего развития системы "Антифрод" во взаимодействии с коллегами. В единстве наша сила, но ответственность при этом в рамках компетенции каждого из упомянутых ведомств или организаций никто с нас не снимал.

Одно из самых больших беспокойств вызывает вырабатывание номеров, попадающих в базы, как мошеннические. Как быть с номерами, после того как они меняют владельца? Кто отвечает за обеление номера?

Максим Прыткин: Я считаю, что полномочия по обелению номера должны находиться в зоне ответственности операторов связи. Необходимо дополнять законодательство в области связи и максимально четко и подробно описать процедуру.

Что со звонками с иностранных номеров и мессенджеров?

Максим Прыткин: В силу текущих обстоятельств обмен данными о звонках с иностранными операторами сегодня затруднен. В связи с этим Роскомнадзор обсуждает с крупными операторами связи новые способы борьбы мобильных операторов связи с телефонным мошенничеством. В частности, обсуждается вариант блокировки всех звонков из-за границы по умолчанию.

А как же звонить тем, у кого в России родственники, деловые партнеры?

Максим Прыткин: У абонента появится возможность выбора: принимать или не принимать заграничные звонки. Сделать это будет возможно для всех заграничных звонков или только для абонентов из списка контактов, например, принимать звонки только от родных и близких. Здесь очевидна необходимость повышения ответственности самих операторов связи за предоставление своим абонентам возможности защититься через отказ от приёма, полного или частичного, звонков из-за границы.

А как с мессенджерами?

Максим Прыткин: В вопросе звонков через мессенджеры важно разработать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами социальных сетей, менеджеров и различных приложений, где в качестве идентификатора пользователями этих ресурсов используется номер телефона. Полагаем, что для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможно применение мер по запрету совершения через них голосовых вызовов на территории нашей страны.