В Пентагоне рассказали о встрече с НЛО

Инженерный подрядчик Пентагона, а также два других свидетеля рассказали о «манящей семиминутной встрече со светящимся синим НЛО», пишет Daily Mail.

Очевидцы пояснили, что в августе 2013 года разбили лагерь возле старой дороги, проложенной лесозаготовителями, в канадском Онтарио.

Внезапно над ними бесшумно появился похожий на штангу или кость объект длиной в половину футбольного поля, который светился «жутким индиго-синим».

«Это было впечатляюще. Поскольку в прошлом мы [компания] занимались оптическими системами, мы говорим о транспортном средстве, которое выглядело как освещенный стадион — это было великолепно», — подчеркнул свидетель.



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По его мнению, двигатель корабля производил чудовищное количество энергии с тем, чтобы обеспечить такое свечение. Он добавил, что оно сопоставимо с объемами производства АЭС.

Подрядчик попытался заснять летательный аппарат, при этом в камере он видел импульсы «белого шума», повторяющиеся в виде односекундных циклов, идентичных вспышкам света от НЛО.

Мужчина добавил, что через 6-7 минут на горизонте появился «похожий светящийся корабль» и оба НЛО унеслись прочь с невероятной скоростью.