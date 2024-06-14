Бывший Twitter начал борьбу с лайками

Социальная сеть X (ранее известная как Twitter) внедрила новую функцию, скрывающую историю лайков от сторонних пользователей. Об этом сообщает издание NBC News.

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Начиная с 13 июня, только владелец аккаунта сможет видеть, кто поставил ему «Нравится». Ранее эта возможность была доступна для подписчиков Premium, но теперь она стала обязательной для всех.

Социальная сеть X объясняет это нововведение необходимостью защитить личные данные пользователей. Представители компании утверждают, что благодаря этой функции люди станут меньше рисковать при постановке лайков и смогут избежать нападок.

Многие пользователи остаются недовольны обновлением. В комментариях к публикации Илона Маска, владельца X, некоторые пользователи выразили свое несогласие с этим шагом и предположили сделать нововведение опциональным. Некоторые пользователи также посоветовали Маску обратить внимание на более важные обновления, такие как удаление ботов.

В прошлом со знаменитостями в X случались курьезные ситуации, поскольку они не знали, что их лайки видны остальным пользователям. Например, в 2022 году фанаты высмеяли Сэмюэла Л. Джексона за то, что актер лайкнул несколько порнороликов.