Ученые подсчитали ущерб климату от конфликта на Украине

Инициатива по учету парниковых газов в условиях войны (IGGAW) опубликовала отчет о последствиях конфликта на Украине для мирового климата. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно исследованию, ущерб для климата из-за двух лет конфликта на Украине сопоставим с ежегодными выбросами парниковых газов от 175 стран мира, либо с выбросам от 90 миллионов бензиновых автомобилей за год. В частности, в отчете говорится о выбросе в атмосферу 175 миллионов тонн эквивалента углекислого газа. Как указывается в документе, в этот выброс входит не только углекислый газ, но и закись азота и гексафторид серы. Все эти вещества считаются сильнейшими из всех парниковых газов.

Как рассказал ведущий автор IGGAW Леннард де Клерк, последствия от выбросов «углевода конфликта» из-за ситуации на Украине будут ощущаться во всем мире. Он также призвал мировое сообщество заставить Россию заплатить за возможные последствия, которые, по его словам, сильнее всего затронут «страны глобального юга».

В отчете также указано, что треть от общего объема всех указанных выбросов приходится на непосредственные боевые действия, использование топлива, производство взрывчатых веществ и боеприпасов. На другую треть приходится потенциальное использование стали и бетона, которые будут необходимы для восстановления поврежденной инфраструктуры. Впрочем, источник подчеркивает, что эти выбросы могут быть существенно снижены, если при восстановлении будут использоваться более экологичные материалы. Последняя треть выбросов, согласно отчету, приходится на возникшие из-за конфликта пожары, изменение маршрутов рейсов самолетов, удары по энергетической инфраструктуре и миграцию.

«Новая денежная оценка ущерба климату подчеркивает важную роль выбросов парниковых газов в возникновении конфликтов. Нам крайне необходимо международное соглашение о том, как измеряются и решаются проблемы выбросов в результате конфликтов и военных действий», — заявила специалист по экологической политике Обсерватории конфликтов и окружающей среды Линси Коттрелл.



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