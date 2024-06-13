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Вассерман объяснил, какие возможности дубнинский коллайдер откроет для РФ

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) в Дубне позволит создать эффективные атомные реакторы, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Парламентарий пояснил, что коллайдер позволяет исследовать тонкости взаимодействия тяжелых ядер атомов.

Вассерман объяснил, какие возможности дубнинский коллайдер откроет для РФ
© Kremlin.ru

В частности, коллайдер тяжелых ионов, то есть система, где тяжелые ядра атомов разгоняются до очень высоких скоростей и сталкиваются между собой, позволяет исследовать очень многие тонкости, связанные с взаимодействием составных частей этих самых ядер. А это значит, что мы разберемся в поведении самих ядер подробнее прежнего, — пояснил Вассерман.

Депутат уточнил, что благодаря таким исследованиям можно узнать больше об атомных реакторах. Парламентарий добавил, что также есть вероятность придумать что-то более совершенное.

В дальнейшем это даст то, что мы будем знать больше, а значит, сможем создать более эффективные атомные реакторы. А может быть, придумаем что-нибудь еще совершенное. Чем больше мы знаем — тем больше умеем, — заключил Вассерман.

Президент России Владимир Путин ранее дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне. С помощью коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

Наука и техника
Анатолий Вассерман
Владимир Путин
Госдума
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