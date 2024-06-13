Вассерман объяснил, какие возможности дубнинский коллайдер откроет для РФ

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) в Дубне позволит создать эффективные атомные реакторы, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Парламентарий пояснил, что коллайдер позволяет исследовать тонкости взаимодействия тяжелых ядер атомов.

© Kremlin.ru

В частности, коллайдер тяжелых ионов, то есть система, где тяжелые ядра атомов разгоняются до очень высоких скоростей и сталкиваются между собой, позволяет исследовать очень многие тонкости, связанные с взаимодействием составных частей этих самых ядер. А это значит, что мы разберемся в поведении самих ядер подробнее прежнего, — пояснил Вассерман.



Депутат уточнил, что благодаря таким исследованиям можно узнать больше об атомных реакторах. Парламентарий добавил, что также есть вероятность придумать что-то более совершенное.

В дальнейшем это даст то, что мы будем знать больше, а значит, сможем создать более эффективные атомные реакторы. А может быть, придумаем что-нибудь еще совершенное. Чем больше мы знаем — тем больше умеем, — заключил Вассерман.



Президент России Владимир Путин ранее дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне. С помощью коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.