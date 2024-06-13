Представлен тонкий складной смартфон Honor с двумя экранами

Компания Honor представила складной смартфон Magic V Flip в формате "раскладушки", который выделяется на фоне конкурентов самому большому внешнему экрану в сегменте. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Новинка получила 6,8-дюймовый гибкий экран с разрешением 1,5K (2520×1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Внешний 4-дюймовый LTPO-дисплей занимает почти всю верхнюю часть задней панели и работает с частотой 120 Гц. Отмечается, что благодаря большой диагонали он позволяет смотреть с него видео.

Во внешнем экране имеется вырез, в который установили основную камеру с сенсором Sony IMX906 на 50 Мп и ультраширокоугольным модулем с разрешением 12 Мп. Спереди представлен 50-мегапиксельный фронтальный датчик.

За производительность Honor Magic V Flip отвечает флагманский процессор второй половины 2022 года, Snapdragon 8+ Gen 1, дополненный оперативной памятью объемом от 8 до 16 ГБ и накопителем от 256 ГБ до 1 ТБ.

Аккумулятор емкостью 4800 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, а работает новинка под управлением Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8. Среди прочих особенностей новинки выделяют толщину в 7,15 мм в раскрытом виде и 14,89 мм в сложенном.

Honor Magic V Flip поступит в продажу 21 июня по цене от 5 тыс. юаней (около 60,2 тыс. руб.).