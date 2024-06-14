Путин рассказал о гордости за отечественный ядерный коллайдер

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что гордится крупнейшим в мире ускорителем протонов и тяжелых ионов — коллайдерным комплексом NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility) отечественного производства. Его слова передает ТАСС.

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«Это предмет гордости», — сказал глава государства в ходе встречи с ведущими учеными в подмосковной Дубне.



Российский лидер также выразил уверенность, что означенная технологическая разработка по исследованию ядерной материи в экстремальных условиях будет доведена до победного конца.

Перед этим Путин в рамках посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA. По его словам, это стало важнейшим этапом реализации мегасайенс-проекта.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал запуск коллайдера в рамках заседания совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.