У Великой китайской стены нашли роскошную скульптуру дракона

В Китае археологи, проводящие реставрационные работы на участке Цзянькоу Великой китайской стены, обнаружили богато украшенную скульптуру дракона.

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Об открытии рассказывает Heritage Daily. Удивительная находка была сделана на участке Цзянькоу, расположенном примерно в 100 километрах к северу от Пекина.

Этот участок Великой китайской стены был построен в 1500-х и начале 1600-х годов во времена правлении династии Мин. Частично он проходит по территории гор, в том числе имеются труднодоступные участки.

Поэтому они считаются относительно нетронутыми. В рамках своей миссии сотрудники Пекинского института археологии обследовали обрушившуюся оборонительную башню, расположенную в густом лесу на горном хребте.

Во время раскопок коридора внутри башни археологи неожиданно наткнулись на любопытный архитектурный элемент. Они первым делом обратили внимание на тщательно вырезанные чешуйки. Артефакт был извлечен из земли полностью.

После очистки он был идентифицирован как скульптура дракона, традиционного персонажа китайской мифологии. Эксперты отмечают, что скульптура была выполнена на высоком уровне мастерства, очень точно прорезаны не только чешуйки, но и хвост, когти и голова дракона.

"Можно увидеть, что чешуя на теле очень тонкая, а детали рта, глаз, носа и других элементов вырезаны очень аккуратно и точно, - говорит участник миссии Шан Хэн из Пекинского института археологии. - Можно себе представить, что во времена династии Мин эта башня была очень высокой и великолепной, а ее архитектурные детали также были очень изысканными".



Археологи считают, что скульптура венчала крышу башни, что отличало ее важный статус в системе императорской армии династии Мин. К слову, при раскопках археологи нашли еще один крайне любопытный артефакт - "черно-красный железный стержень размером с ладонь с полукруглым кольцом". Ученые идентифицировали его как "пистолет-пулемет португальского производства", впервые завезенный из Европы в Китай как раз в период правления династии Мин.