Раскрыт дизайн первых больших часов Google Pixel Watch

Согласно последним утечкам, Google планирует выпуск новой модели смарт-часов Pixel Watch 3 XL, которые продолжат традиционный подход компании к дизайну. Основным отличием от предыдущих моделей станет увеличенный экран. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера OnLeaks.

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Как сообщает OnLeaks, будут представлены две модели часов: Pixel Watch 3 и Watch 3 XL. Обе модели будут иметь одинаковые технические характеристики, однако версия XL получит более крупный экран и увеличенный аккумулятор.

Одной из главных претензий к предыдущим моделям было недостаточное разрешение экрана. Согласно новым вводным, Pixel Watch 3 XL оснастят дисплеем размером 1,45 дюйма, что на 0,25 дюйма больше, чем у предыдущих моделей. Кроме того, толщина часов составит 13,89 мм.

У новой модели будет только одна кнопка, помимо Digital Crown у Apple Watch. Таким образом, Google продолжает следовать своим принципам в области дизайна, предлагая чистый и функциональный внешний вид своих продуктов.

Предполагается, что анонс Pixel Watch 3 XL состоится в октябре 2024 года вместе со смартфонами серии Pixel 9.