В России начали продавать дешевый Poco с Ultra-процессором от MediaTek

В российской рознице представили бюджетный смартфон Poco M6, который получил процессор MediaTek Helio G91 Ultra. Об этом говорится на сайте поставщика diHouse.

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Смартфон оснащен 6,76-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2460×1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью в 550 нит. Также отмечается наличие технологии Wet Touch, которая обеспечивает улучшенное распознавание прикосновений и управление, предотвращая случайные срабатывания от капель дождя.

Основная камера с разрешением 108 Мп получила функцию трехкратного зума, а спереди в смартфоне установлена фронтальная камера на 13 Мп.

За производительность Poco M6 отвечает Helio G91 Ultra, дополненный 6 и 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5030 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Среди прочих особенностей новинки отмечают наличие разъема для наушников, защиту по стандарту IP53 и бокового сканера отпечатка пальцев.

Poco M6 уже продают в России по цене в 16 и 18 тыс. руб. за версии 6/128 ГБ и 8/256 ГБ соответственно.