Разработчики YouTube нашли способ навсегда запретить блокировщики рекламы

Разработчики YouTube начали тестировать показ рекламных роликов на уровне сервера, что делает его неотделимым от основного видеоматериала и исключает пропуск с помощью блокировщиков. Сообщение об этом появилось на странице разработчиков SponsorBlock в соцсети X (ранее Twitter).

Судя по всему, в YouTube приняли новую стратегию борьбы с блокировщиками рекламы, интегрируя рекламные объявления непосредственно в видео. Этот метод представляет собой значительное усложнение для функционирования традиционных блокировщиков рекламы, поскольку такие сервисы рассчитаны на отделение рекламы от видео. Таким образом, реклама становится неотличимой от основного контента, что затрудняет ее фильтрацию и обход.

На данный момент новая функция YouTube находится на стадии экспериментального тестирования. Пока что лишь ограниченное число пользователей успело столкнуться с этим изменением. Сроки развертывания нововведения для всех пользователей YouTube пока не разглашаются.

Пользователям YouTube из России реклама не показывается, поэтому новая функция для жителей РФ не актуальна.

Ранее сообщалось, что сотрудник YouTube сливал данные загруженных и неопубликованных видео.