NASA в последнюю минуту отменило выход астронавтов в открытый космос

Выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции, который был запланирован на четверг, отменили за несколько минут до начала.

© Роскосмос

Это произошло из-за обнаруженной проблемы со скафандром у одного из астронавтов.

Трейси Дайсон и Мэттью Доминик должны были выйти из шлюза станции Quest в восемь утра по времени Восточного побережья США (15:00 мск). Им предстояло демонтировать неисправный блок связи на ферме станции. Астронавты также должны были провести исследования в отношении способности микроорганизмов выживать на внешней стороне МКС.

Это был бы 271-й выход в открытый космос с целью сборки, обслуживания и модернизации станции, говорится в сообщении NASA.

В конце апреля космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, где установили научную аппаратуру на модулях «Поиск» и «Наука». Они провели за бортом МКС на два часа меньше запланированного времени – четыре часа 36 минут.