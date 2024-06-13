MediaTek выпустит Arm-процессор ноутбуков на Windows

MediaTek разрабатывает Arm-процессор для ИИ-ноутбуков Microsoft. Этот шаг соответствует стратегии Microsoft, о которой было объявлено в прошлом месяце, - интегрировать Arm в свои ноутбуки для "мощных приложений искусственного интеллекта", бросая вызов доминированию Apple в этом сегменте.

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По данным источников, чип MediaTek, основанный на готовых разработках Arm, будет выпущен в конце следующего года, что совпадет с истечением срока действия эксклюзивной сделки Qualcomm и Microsoft. Это позволит другим разработчикам, таким как MediaTek, внести свой вклад в разработки Microsoft.

Хотя пока неясно, будет ли чип MediaTek частью программы Copilot+ Windows, эта инициатива свидетельствует о более широкой тенденции в отрасли. Другие технологические гиганты, такие как Nvidia и AMD, также разрабатывают чипы на базе Arm для Windows.