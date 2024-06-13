Для Windows 10 вышло обновление с новыми функциями и неисправленными ошибками

Компания Microsoft выпустила патч KB5039211 для операционных систем Windows 10 версий 22H2 и 21H2.

© Газета.Ru

Обновление включает новую функцию, исправления ошибок и старые баги, сообщает портал WindowsLatest. Обновление добавляет в приложение "Связь с телефоном" для Windows широкие возможности синхронизации с Android-смартфонами. Теперь, сделав скриншот на смартфоне, пользователь мгновенно получит уведомление на компьютере с предложением отредактировать изображение с помощью "Ножниц".

Вместе с тем Microsoft исправила известные ошибки, но обновление все равно содержит ряд неисправленных проблем, включая баги в работе Copilot при использовании нескольких мониторов и вертикальной ориентации панели задач. Также в обновленной операционной системе все еще встречается ошибка 0x80070520, которая возникает при смене фотографии профиля.

Вышедший в июне патч является обязательным и будет установлен автоматически для всех соответствующих систем. Ожидается, что Microsoft исправит оставшиеся баги в будущих обновлениях для Windows 10.