Инсайдер слил в Сеть основные характеристики смартфона Xiaomi 15

Некоторые из них уже известны

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Авторитетный инсайдер Digital Chat Station рассказал о характеристиках ожидаемого флагмана Xiaomi 15.

Ранее сообщалось о том, что эта модель получит камеры с большой апертурой и мощный чип Snapdragon 8 Gen 4. Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi 15 будет оснащён дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 1,5K, скрытым под экраном ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, мощным вибромотором и стереодинамиками.

Инсайдер подтвердил ранее публиковавшуюся информацию о камерах. Так, флагман получит основную 50 Мп камеру размером 1/1,3", а также 50 Мп сверхширокоугольную камеру. По информации, Xiaomi 15 будет оснащён и 50 Мп телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

Флагман выйдет в чёрном цвете, о других расцветках ничего не сообщается. Модели линейки могут разниться наличием стекла и эко-кожей на задней панели.