Samsung создала дисплей мощностью 0 Вт

В США на выставке Infocomm 2024, проходящей в Лас-Вегасе, Samsung представила дисплей на электронной бумаге — Samsung E-Paper. Устройство может использоваться как рекламная вывеска, которая ничем не будет отличаться от обычной.

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Диагональ экрана — 32", с разрешением QHD и может отображать 60 тысяч цветов. E-Paper оснащён накопителем на 8 ГБ, модулями Bluetooth, Wi-Fi, а также двумя портами USB Type-C. Весит гаджет 2,9 кг без аккумулятора.

Кроме того, «бумажный» экран получил рамку Frame Deco, как у телевизора Samsung The Frame. Экран можно закрепить с помощью настенного крепления VESA, в том числе на потолке или стенах.

Не менее важной особенностью Samsung E-Paper является сверхнизкое энергопотребление, которое по официальной информации вендора, составляет 0 Вт. Строго говоря, потребляет дисплей менее 0,005 Вт, что, согласно стандарту IEC62301 Международной электротехнической комиссии, считается как 0,00 Вт. Причём потребление энергии начинается только при изменении демонстрируемого контента на более «тяжёлый».