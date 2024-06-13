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Samsung представила дисплей на электронной бумаге с потребляемой мощностью 0 Вт

В США на выставке Infocomm 2024, проходящей в Лас-Вегасе, Samsung представила дисплей на электронной бумаге — Samsung E-Paper. Устройство может использоваться как рекламная вывеска, которая ничем не будет отличаться от обычной.

Samsung создала дисплей мощностью 0 Вт
© Ferra.ru

Диагональ экрана — 32", с разрешением QHD и может отображать 60 тысяч цветов. E-Paper оснащён накопителем на 8 ГБ, модулями Bluetooth, Wi-Fi, а также двумя портами USB Type-C. Весит гаджет 2,9 кг без аккумулятора.

Кроме того, «бумажный» экран получил рамку Frame Deco, как у телевизора Samsung The Frame. Экран можно закрепить с помощью настенного крепления VESA, в том числе на потолке или стенах.

Не менее важной особенностью Samsung E-Paper является сверхнизкое энергопотребление, которое по официальной информации вендора, составляет 0 Вт. Строго говоря, потребляет дисплей менее 0,005 Вт, что, согласно стандарту IEC62301 Международной электротехнической комиссии, считается как 0,00 Вт. Причём потребление энергии начинается только при изменении демонстрируемого контента на более «тяжёлый».

Наука и техника