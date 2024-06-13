Samsung выпустила кроссовки для управления смартфоном

Samsung представила кроссовки Shortcut, которые позволяют управлять смартфоном через движения ног.

Разработанную в сотрудничестве с Cheil Benelux, Elitac Wearables, Brut Amsterdam и дизайнером Роэлем ван Хоффом, новинку можно считать умными благодаря встроенным датчикам движения.

Кроссовки позволяют выполнять различные действия на смартфоне Samsung с помощью движений.

Например, лунная походка может вызвать звонок, а чечетка — включить музыку. Это возможно благодаря сенсорам в подошве, отслеживающим положение ног.

Разработанные для участников Samsung Members, кроссовки имеют уникальный дизайн, вдохновленный устройствами серии Galaxy, с элементами, напоминающими метеоры и звезды.

Всего выпущено 9 пар кроссовок и они доступны только через раздачу для пользователей Samsung Members в Нидерландах до 9 июля 2024 года.