Вакцина «Конвасэл» от COVID-19 получила регистрационное удостоверение

Министерство здравоохранения России выдало постоянное регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19 «Конвасэл», показавшую эффективность в 85,2%. Об этом пишет ТАСС.

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Вакцина была создана Федеральным медико-биологическим агентством. Она успешно прошла III фазу клинических исследований, в ходе которой «доказана безопасность и эффективность препарата при однократном применении в дозировке 0,5 мл», пояснили в агентстве.

«Минздравом России выдано постоянное регистрационное удостоверение на субъединичную рекомбинантную вакцину «Конвасэл» для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», - подчеркнули в пресс-службе.



Напомним, что доклинические исследования препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и защитный потенциал были завершены в июне 2021 года. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отмечала, что в исследовании вакцины «Конвасэл» тогда приняли участие 150 добровольцев и после прививки ни один из них не заболел COVID-19.