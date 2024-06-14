Новая функция WhatsApp может навязать конкуренцию Zoom

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp выпустили крупное обновление для мобильной и десктопной версий приложения. Соответствующий апдейт стал доступен вместе с новым постом в блоге создателей, в котором они подробнее рассказали о нововведениях.

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Так, свежий апдейт направлен на улучшение качество аудио- и видеозвонков, которые впервые появились в приложении в 2015 году. Отныне пользователи могут демонстрировать экран своим собеседникам вместе со звуком для совместного просмотра видео. При этом в этих самых звонках теперь могут принять участие сразу 32 человека.

Наконец, с новым апдейтом появилась индикация говорящего — теперь картинка участника, который говорит в данный момент, автоматически выделяется и выдвигается на первое место. Разработчики WhatsApp заявили, что продолжат улучшать видео- и аудиозвонки в мессенджере, отметив недавнее внедрение кодека MLow.