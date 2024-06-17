Исторические артефакты, загнавшие археологов в тупик

Археологи часто говорят, что новые открытия «приводят их в замешательство». Конечно, это не всегда правда: специалисты зачастую довольно хорошо понимают, зачем созданы те или иные исторические артефакты. Но встречаются и исключения. Портал The Conversation рассказал о таинственных объектах, чье назначение до сих пор неизвестно.

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Каменные сферы эпохи неолита

В Шотландии археологи нашли свыше 425 резных каменных сфер, датируемых поздним неолитом. Чаще всего, по размерам они похожи на мячи для крикета и выполнены из разных материалов. Поверхности сфер зачастую украшены резьбой: иногда на них выполнены приподнятые диски, иногда — глубокие надрезы и прочие узоры.

Некоторые сферы найдены в захоронениях, другие — в древних поселениях. Они почти никогда не повторяют друг друга, и большинство существует в единственном экземпляре: скорее всего, они не являются частью одного набора. Ученые пару веков спорят о том, какую роль играли эти сферы, но никто до сих пор не может сказать наверняка.

Римские додекаэдры

Хитроумные геометрические скульптуры, датируемые римским периодом Британии. Археологи нашли около 130 таких объектов в северо-западных провинциях бывшей Римской империи, причем каждый из них выполнен из медного сплава. Изображения додекаэдров не встречаются ни в древней литературе, ни в других произведениях искусства. Они не придерживаются какого-то единого размера и редко имеют следы износа, способные намекнуть на применение артефактов.

Фолктонские барабаны

В 1889 году в английской деревне Фолктон нашли три таинственных цилиндра: они вырезаны из мела и украшены геометрическими узорами, похожими на глаза, носы и брови. Позже (1993 и 2015) археологи нашли еще два цилиндра, причем второй был похоронен со сферой из мела, костяной шпилькой и останками трех детей.

Мотивы, вырезанные на цилиндрах, принадлежат к эстетической традиции, которую также отражают каменные сферы. Публика называет цилиндры «барабанами», но, на самом деле, они вряд ли использовались в качестве музыкальных инструментов.

Золотые стопорные кольца

Бронзовый век был периодом расцвета ювелирного ремесла. Мастера создавали причудливые украшения из золотых пластин и проволоки, и стопорные кольца — хороший пример их работы. Их находили в Ирландии, Британии и частях Франции, зачастую парами. Недавние интерпретации полагают, что они могли быть кольцами для носа, серьгами или украшениями для волос. Однако ни одно из этих объяснений нельзя назвать идеальным, т.к. различные элементы дизайна колец сделали бы их неудобными для повседневного использования.