Придумана технология, которая может ускорить процессор в 100 раз

Компания Flow Computing утверждает, что может увеличить производительность любого процессора, передав работу специальному параллельному процессору (PPU) внутри или снаружи чипа.

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По данным стартапа, его запатентованная технология, которую он называет параллельным процессором (PPU), может увеличить вычислительную мощность процессора до 100 раз и удовлетворить многие вычислительные потребности, необходимые для текущей разработки искусственного интеллекта.

Хотя процессоры значительно продвинулись вперед по сравнению с тем, что было несколько лет назад, их основные методы обработки совсем не изменились, и они могут выполнять только одну задачу за раз. PPU Flow Computing снимает это ограничение. Хотя ЦП по-прежнему может обрабатывать только одну задачу за раз, PPU Flow выполняет управление трафиком на кристалле, позволяя задачам входить и выходить из процессора быстрее, чем когда-либо прежде.

PPU Flow Computing может применяться к любой архитектуре ЦП и обеспечивает полную обратную совместимость. Компания Flow подтвердила, что если изменить свой код, чтобы воспользоваться преимуществами этой технологии (без необходимости полностью его переписывать), можно повысить производительность до 100 раз.

Компания предлагает инструмент перекомпиляции для разработчиков, которые хотят оптимизировать свое программное обеспечение для чипов с поддержкой Flow PPU. Как сообщается, компания уже подготовила оптимизированные лицензии PPU, предназначенные для процессоров мобильных устройств, ПК и центров обработки данных.

Тем не менее стоит отметить, что на данный момент Flow PPU всего лишь набор запатентованных технологий.