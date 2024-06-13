Ученые выдвинули новую теорию строительства Стоунхенджа

Ученые из Даремского университета в Великобритании установили, как был построен Стоунхендж. На протяжении многих десятилетий оставалось неизвестным, каким образом жители эпохи неолита смогли доставить многотонные валуны от их месторождения к месту установки кромлеха. Новое исследование показало, что камни могли передвигать совсем не люди.

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Стоунхендж состоит из сарсенов (валунов весом около 25 тонн) и около 80 более мелких голубых камней. Предыдущие анализы показали, что они происходят из холмов Пресели на юго-западе Уэльса.

Авторы нового исследования изучили «потерянный камень» размером с человеческий череп, найденный на территории Стоунхенджа в 1924 году. На его поверхности заметили следы воздействия ледников, а не человеческих рук.

Когда камни движутся вместе с ледниками, то переворачиваются из стороны в сторону. В результате на них образуются плоские грани с закругленными краями. Именно такие ученые обнаружили на «потерянном камне». Кроме того, на нем присутствовали бороздки и выбоины, которые часто возникают при переносе ледниками.

Исследователи пришли к выводу, что огромные валуны Стоунхенджа могли быть принесены на равнину Солсбери движущимися ледяными массами. Они отметили, что кромлех состоит из 30 различных типов горных пород.

«Это огромное разнообразие типов горных пород абсолютно типично для ледника, который перемещается по местности и собирает валуны повсюду», – отметили авторы научной работы.



По мнению ученых, постройка Стоунхенджа была несколько хаотичной. Неолитические мастера просто использовали камни, которые были у них под рукой, переставляя и перемещая менее крупные голубые валуны по мере необходимости. Когда же материалы закончились, памятник был заброшен в том виде, в каком мы его сегодня знаем, сообщает The Daily Mail.

Ранее ученые опровергли календарную функцию Стоунхенджа. По их словам, кромлех не могли использовать для отсчета времени.