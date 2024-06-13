Какой будет российская лунная база по новому закону

Владимир Путин подписал 12 июня 2024 года закон о создании совместно с Китаем Международной лунной станции.

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Эта станция будет открыта не только для России и КНР, а для всех международных партнёров, которые захотят и смогут присоединиться к проекту.

О том, для чего нужен этот «Лунный городок» - «Свободной Прессе» рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«СП»: Иван Михайлович, для чего России и Китаю нужен лунный проект?

- Для Китая важно доказать, что КНР – космическая держава. Россия это уже давно доказала, поэтому у нас интерес другой. Через этот совместный проект мы будем получать компоненты для компьютерной техники, которые некоторые китайские партнёры не могут нам поставлять из-за угрозы вторичных санкций.



«СП»: Этот лунный проект для России – просто способ, чтобы обойти санкции?

- Главное в другом. Прошлая лунная гонка между Россией и США носила политический характер. А сейчас в Луне есть экономический смысл.



На Южном полюсе Луны обнаружена вода.

«СП»: Нам на Земле воды не хватает?

- Доставка каждого литра воды с Земли на МКС стоит примерно $10 тысяч. Когда появится база на Луне, чтобы отправлять «водовозы» на орбитальные станции – доставка воды для космонавтов и тайконавтов станет намного дешевле.



Ну и кроме того, на Луне есть редкоземельные металлы, которые не помешают уже на Земле.

«СП»: Кто в этом лунном проекте является главным: Россия или Китай?

- Главным является Китай, однако до тех пор, пока Путин не подписал документ – ничего не начиналось. Так что роль России вполне велика.



«СП»: Когда наши космонавты сядут на Луну?

- Я думаю, что русские и китайские исследователи космоса выйдут на Луну лет через 5-6. Но это будет пиар-акция. Просто чтобы показать: мы это сделали. Работать на лунной станции будут роботы, потому что на Луне очень агрессивная среда для человека.



Люди будут работать на орбитальных станциях вокруг Земли. После ликвидации МКС таких станций станет несколько.

«СП»: А для чего нужны эти орбитальные станции?

- На них проводятся уникальные медико-биологические эксперименты.



«СП»: В военных целях эти станции используются?