Динозавры, насчет которых наука ошибалась

Динозавры были большими и страшными, но мы до сих пор многого о них не знаем. А раньше знали и того меньше, что нередко приводило к заблуждениям. Портал Science Focus рассказал о динозаврах, насчет которых наука долгое время ошибалась.

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Тираннозавр

В 1902 году палеонтолог Барнум Браун отыскал в безлюдных пустошах штата Монтана останки огромных костей. Они принадлежали мускулистому животному, которое передвигалось на мощных задних лапах при росте в несколько метров. Кроме того, его череп и челюсти явно означали, что владелец скелета был хищником. На протяжении десятков лет ученые считали, что тираннозавр был жестоким плотоядным животным, однако на деле он совсем не был «варваром». При жизни гигант имел большой мозг, а также развитое обоняние и чуткий слух. А еще тираннозавр был частично покрыт перьями.

Игуанодон

Игуанодон поначалу приводил научное сообщество в ступор. Когда останки динозавра впервые попали в руки Лондонского королевского сообщества в 1822, публика думала, что зубы игуанодона принадлежали какой-то неизвестной рыбе или носорогу. Никто и понятия не имел, что они, на самом деле, принадлежали динозавру — потому что сам термин «динозавр» появился лишь в 1842. Отчасти именно поэтому его назвали игуанодоном: ученые заметили, что таинственные зубы похожи на те, что находятся в челюсти обычной игуаны.

Дриптозавр

На сегодняшний день дриптозавра нельзя назвать известным динозавром: его знает гораздо меньше людей, чем тираннозавра или трицератопса. Но так было не всегда. В конце XVIII века дриптозавр был одним из самых известных вымерших видов и, по совместительству, первым хорошо сохранившимся хищным динозавром, найденным в Северной Америке. Помимо этого, именно благодаря дриптозавру мы начали видеть динозавров как энергичных птицеподобных животных, а не больших медленных ящериц.

Стегозавр

Почти каждый человек знает, как выглядит стегозавр: длинное туловище, низкие плечи и цепочка больших костяных пластин на спине. Однако в 1870-х, на момент открытия костей стегозавра, ученые не видели ничего подобного. Первые теории насчет происхождения динозавра описывали его как водный вид — возможно, далекого предка черепахи, который защищал свою спину при помощи пластин. Да, палеонтологи поняли, что они стоят вертикально, лишь спустя некоторое время.

Птерозавр

В 1784 году к итальянскому натуралисту Косимо Коллини попал необычный объект: окаменелый скелет, замурованный в блоке известняка. Деликатные кости складывались в маленькое тело, причем оно имело продолговатые пальцы на каждой руке. Некоторые натуралисты предполагали, что окаменелость принадлежит морскому животному, которое использовала длинный палец для гребли, но они ошибались. На самом деле ископаемым был летающий птерозавр, а его палец — признаком крыла.