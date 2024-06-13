Kaspersky придумал, как защитить телефоны от слежки по Bluetooth

«Лаборатория Касперского» анонсировала обновление своего мобильного приложения Kaspersky. Теперь оно умеет предупреждать пользователей Android-смартфонов о потенциальной слежке через Bluetooth-устройства, сообщает РИА Новости.

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Новая функция позволяет выявлять скрытые устройства, такие как беспроводные метки, которые могут использоваться для отслеживания перемещений пользователей. В приложении теперь отображается список подозрительных устройств, находящихся поблизости на протяжении значительного времени и перемещающихся вместе с пользователем. При необходимости можно создать список доверенных устройств.

Отмечается, что нововведение доступно в бесплатной версии программы Kaspersky.

Пользователи iOS в свою очередь получили доступ к функции защиты от трекинга в виде расширения для браузера Safari. Система предотвращает сбор данных о пользовательской активности трекинговыми системами. Также была добавлена возможность блокировать рекламные баннеры в Safari, включая те, что могут быть вредоносными.

Кроме того, приложение для Android и iOS теперь умеет уведомлять об утечке личных данных, таких как адреса электронной почты или пароли от аккаунтов из сторонних сервисов, связанных с номером телефона пользователя.

Приложение Kaspersky доступно в RuStore, Google Play и App Store.

Ранее сообщалось, что в России испытали отечественный смартфон «Р-ФОН».