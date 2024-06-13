Под сгоревшим храмом в Карелии обнаружили средневековый некрополь

Археологи обнаружили на территории сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге пока самый крупный в регионе неповрежденный некрополь, где были захоронены останки людей, живших в XII-XVIII веках. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

"Погребения под Успенской церковью - это первый средневековый некрополь Русского Севера, выявленный на "церковном месте", под деревянной церковной постройкой Нового времени. Ранее на огромных территориях в бассейне Онежского озера археологам было известно лишь несколько могильников и одиночных погребений X-XIII веков. Некрополь, обнаруженный под сгоревшим храмом, свидетельствует, что этот участок возможно использовался для захоронений со второй половины XII века", - пояснил директор ИА РАН (Москва) академик Николай Макаров, чьи слова приводит пресс-служба института.



Как отмечает академик Макаров, открытие было неожиданным образом совершено во время спасательных раскопок, которые специалисты ИА РАН проводили на территории Успенской церкви, сгоревшей в августе 2018 года в результате акта вандализма. До этой трагедии храм, сооруженный в 1774 году на берегу Онежского озера, был одним из самых выдающихся и известных в России памятников деревянного зодчества.

В рамках проекта по реставрации сгоревшего храма археологи с 2019 года проводят спасательные раскопки. В ходе раскопок ученые обнаружили под Успенской церковью ранее неизвестный слой, чье последующее изучение указало на присутствие обширного некрополя в окрестностях сгоревшего храма, на территории которого ученые обнаружили останки более шести десятков жителей средневековой Карелии.

Часть из этих захоронений, как показали раскопки, относится к периоду XII-XV веков, что делает их самыми древними погребениями, которые были обнаружены на территории Олонецкой Карелии. По словам археологов, обнаруженные артефакты, погребальные обряды и сам факт непрерывности могильника свидетельствует в пользу того, что местное население уже было знакомо в ту эпоху с христианскими традициями.

Археологи отмечают, что особый интерес представляют собой погребения XVII-XVIII вв., так как в них сохранились большие количества органических остатков, чей анализ позволит ученым раскрыть условия жизни, состояние здоровья, рацион и физические нагрузки, характерные для жителей Карелии в эту эпоху. В свою очередь, анализ украшений и других артефактов из более ранних эпох поможет ученым понять, как менялась культура и этнический состав Карелии и Кондопоги с течением времени, подытожили академик Макаров и его коллеги.