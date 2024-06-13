iPhone сможет частично работать даже при полностью севшем аккумуляторе

Apple расширила возможности функции Power Reserve в обновлении iOS 18 для iPhone 15. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Эта функция изначально позволяла использовать функцию «Локатор» для поиска утерянного смартфона и NFC-ключей даже при полном разряде аккумулятора. Теперь же пользователи iPhone 15 с iOS 18 могут после полного заряда аккумулятора проверить текущее время, которое отображается в верхнем левом углу экрана. Кроме того, на экране появляется индикатор батареи и уведомление о доступности устройства для поиска через «Локатор».

Отмечается, что данная функция эксклюзивна для iPhone 15 и отсутствует на моделях iPhone 14 Pro Max и более ранних даже с установленной бета-версией iOS 18. Появится ли нововведение в будущем на старых моделях iPhone, неизвестно.

Также в iOS 18 появилась новая функция, которая предупреждает пользователя о медленном процессе зарядки iPhone с отображением времени медленного восполнения аккумулятора на соответствующем графике.

Бета-версия iOS 18 стала доступна пользователям сразу после окончания конференции WWDC 2024. Полноценный выход операционной системы ожидается в сентябре.