Умер участник нештатной посадки на воду «Союза-23» Вячеслав Зудов

Ушел из жизни Герой СССР, летчик-космонавт Вячеслав Зудов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос).

Зудов умер 12 июня на 83-м году жизни. Он был участником нештатной посадки на воду «Союза-23».

Отмечается, что церемония прощания пройдет в пятницу, 14 июня, на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах.

В августе прошлого года умер советский и российский космонавт Александр Викторенко умер. Ему было 76 лет. В 1987-1995 годах он совершил четыре полета в космос — там он провел в общей сложности 490 суток. За свою карьеру он совершил шесть выходов в открытый космос, проведя там около 20 часов.