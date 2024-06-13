На МКС опровергли слухи о чрезвычайной ситуации
Официальный аккаунт Международной космической станции (МКС) в X (ранее Twitter) опроверг слухи о чрезвычайной ситуации.
"На борту МКС нет чрезвычайной ситуации. Примерно в 17:28 [12 июня] по центральному поясному времени (2:28 мск 13 июня - прим. ТАСС) в прямой трансляции NASA по каналу связи прозвучало сообщение о том, что один из членов экипажа испытывает эффекты, похожие на декомпрессионную болезнь. Эта аудиозапись была передана по ошибке из-за того, что сейчас проводится симуляция, в которой члены экипажа и наземные команды готовятся к различным сценариям в космосе. Это не имеет отношения к реальной чрезвычайной ситуации. Члены экипажа МКС в это время спали. Все они здоровы и находятся в безопасности, а завтрашний выход в открытый космос начнется в 8 утра по летнему восточному времени (15:00 мск), как и было запланировано", - говорится в сообщении.
Ранее пользователями X активно распространялась информация о возможной чрезвычайной ситуации на МКС.