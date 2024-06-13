Темное воздействие могло повлиять на происхождение галактики Чаша 2

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде предложили объяснение происхождения галактики Чаша 2, которая является спутником Млечного Пути. Согласно результатам исследования, опубликованным в The Astrophysical Journal Letters, ее необычные свойства объясняются существованием темного взаимодействия.

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Чаша 2 представляет собой одну из крупнейших галактик-спутников Млечного Пути, которая находится на расстоянии около 380 тысяч световых лет от Земли. Она обладает необычно низкой поверхностной яркостью и содержит медленно движущиеся звезды.

Ученые проанализировали приливные взаимодействия между Чашей 2 с Млечным Путем, которые могут уменьшать плотность гало темной материи. Недавние измерения орбиты карликовой галактики показали, что сила этих взаимодействий слишком слаба для значительного уменьшения плотности, если темная материя состоит из холодных частиц темной материи (модель CDM).

В новой работе было предложено использовать модель самовзаимодействующей темной материи (SIDM), которая предполагает, что частицы темной материи взаимодействуют между собой через неизвестное взаимодействие, называемое темным. Это может объяснить низкую плотность темной материи в ядре Чаши 2 и ее большой размер, поскольку частицы в модели SIDM более слабо связаны, чем в модели CDM.

Темная материя составляет 85 процентов материи Вселенной и под действием гравитации может образовывать сферическую структуру, называемую гало темной материи. Это гало окружает галактики и участвует в их возникновении и эволюции.