Xiaomi представила глобальную версию дизайнерского смартфона

Xiaomi представила глобальную версию смартфона Civi 14.

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Этот аппарат отличается четырёхсторонним изогнутым дисплеем с разрешением 5K и прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Смартфон поступит в продажу с мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3.

Особенностью Civi 14 является двойная фронтальная камера, состоящая из двух сенсоров по 32 Мп, один с широкоугольным объективом, другой – с ультрашироким.

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Основная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией, а также 50-мегапиксельной портретной камерой и 12-мегапиксельным ультраширокоугольником.

Смартфон может похвастаться 6.55-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц и поддержкой HDR10+ и Dolby Vision.

© GSMArena

Яркость дисплея достигает 3000 нит. Civi 14 также оснащен батареей на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.