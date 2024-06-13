Google выпустит часы на мужскую руку

Google решил выпустить часы Pixel Watch с более крупным экраном, подходящим для мужских рук.

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После успешного дебюта Pixel Watch и Watch 2, отличавшихся чистым дизайном и закругленными краями, новые утечки показывают, что Google работает над Pixel Watch 3 XL, которые продолжают классический подход компании к дизайну.

Одной из самых частых жалоб на предыдущие модели часов была их небольшая диагональ экрана.

По утечкам от Android Headlines, Google действительно готовит к выпуску смарт-часы с большим экраном. Ожидается, что будут выпущены две модели: Pixel Watch 3 и Watch 3 XL.

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Оба девайса будут иметь одинаковые технические характеристики, но версия XL получит более крупный экран и увеличенный аккумулятор.

Pixel Watch 3 XL будет иметь только одну кнопку — цифровую корону. По данным инсайдеров, часы оснастят дисплеем размером 1.45 дюйма, что чуть больше, чем у предыдущих моделей с экраном 1.2 дюйма. Толщина часов составит 13.89 мм.