Исследование показало, что браузер Safari хуже всех выявляет фишинговые сайты

Браузер Safari, встроенный в операционные системы от Apple, занял среди аналогичных продуктов последнее место по числу выявленных обманных сайтов для кражи данных. Примерно на таких же позициях - Opera, Firefox от Mozilla и Microsoft Edge, следует из аналитики ГК Softline (есть в распоряжении ТАСС).

В тестировании задействовали шесть браузеров - Safari, Firefox, Edge, Opera, "Яндекс Браузер" и Google Chrome. Им нужно было проанализировать 100 впервые обнаруженных в Рунете сайтов - использовались только недавно зарегистрированные домены. Все проанализированные веб-ресурсы были фишинговыми, после тестов они блокировались.

"Яндекс Браузер" в среднем отреагировал на 57 из 100 фишинговых сайтов в зависимости от его платформы - Windows (69), Android (52) и iOS (51) соответственно. Второе место занял Chrome с результатом в 9 из 100 (10 на Windows, 9 на Android и 9 на iOS). Отдельно тестировалось расширение для Chrome на Windows специально для выявления фишинга - с ним браузер смог выявить 49 из 100 сайтов.



Mozilla Firefox смог обнаружить фишинг в среднем на пяти сайтах, а именно 5 на Windows, 8 на Android и 2 на iOS. Примерно такой же результат у Edge - 4, 5 и 5, в среднем пять. Opera справилась в среднем с тремя сайтами (5, 1 и 2 из 100). Safari тестировался только на iOS - там он отреагировал на 2 из 100 фишинговых сайтов.