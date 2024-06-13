В болотах Западной Сибири нашли мощный источник метана

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в регионе не исчезнут болота. Исследование природного газа с помощью масс-спектрометра было проведено сибирскими учеными впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе НГУ.

"В Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ" провели необычное исследование - впервые на ускорительном масс-спектрометре производился радиоуглеродный анализ метана, выделенного из проб болотного газа, которые были взяты научными сотрудниками Югорского государственного университета из сипов (источники природного газа - прим. ТАСС) болот Ханты-Мансийского автономного округа. Им было важно выяснить возраст и происхождение метана", - сообщили в вузе.



Сипы, найденные в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), представляют собой заводи в ручье, из которых активно поднимаются пузыри, насыщенные метаном. Чтобы определить дальнейшую судьбу сипов как источника метана, научным сотрудникам было необходимо понять происхождение и пути миграции этого газа. Ученые успешно извлекли болотный газ и исследовали масс-спектометром - вакуумным прибором, с помощью которого изучают состав вещества.

В результате подтвердилась гипотеза, что метан попадает в сипы из покрывающих около половины ХМАО верховых болот, откуда он мигрирует с грунтовыми водами. Полученные данные свидетельствуют о наличии в Западной Сибири мощного источника метана, который будет существовать, пока не исчезнут болота.

"У ученых появилось четкое представление о том, насколько тесно ландшафты связаны между собой, что очень важно для предсказания последствий их изменений при глобальном потеплении или антропогенном воздействии (например, загрязнении при нефтедобыче)", - пояснили в пресс-службе.



Как добавили в вузе, этот факт означает, что описанный механизм транспорта метана может иметь место и в других регионах с аналогичной структурой ландшафта, где их необходимо искать и изучать.